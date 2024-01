System1 Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "System1":

Die Stimmung bezüglich der System-Aktie ist in den sozialen Medien überwiegend negativ, wie eine Analyse der Diskussion zeigt. In den letzten ein bis zwei Tagen sind die Nachrichten über das Unternehmen ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der System-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,62 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,22 USD weicht somit um 15,27 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, lag der letzte Schlusskurs mit 1,57 USD über dem gleitenden Durchschnitt um 41,4 Prozent, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein neutrales Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die System-Aktie liegt bei 64,52 und 39,23 (RSI25) für 7 und 25 Tage, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Stimmung und Diskussion in den sozialen Medien bezüglich System hat sich in den letzten Wochen negativ entwickelt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung des Sentiments. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten hingegen keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Gesamtbewertung für System.