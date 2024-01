System1 Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "System1":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die System-Aktie liegt der RSI7 momentan bei 86,67 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 43,92, was darauf hindeutet, dass die System-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie als "Neutral" eingestuft wird.

Bei trendfolgenden Indikatoren wie dem gleitenden Durchschnitt zeigt sich, dass die System-Aktie auf der Basis des 200-Tages-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Im Gegensatz dazu ergibt sich für den 50-Tage-Durchschnitt ein "Gut"-Rating, da der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die System-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionsintensität im Netz über die System-Aktie hat zugenommen, was zu einer Einschätzung von "Gut" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, wodurch eine "Neutral"-Einstufung resultiert. Insgesamt wird die System-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments mit einem "Gut"-Wert bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über die System-Aktie diskutiert, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Insgesamt erhält die System-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Anleger-Sentiments.