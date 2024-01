Sysmex Aktie: Was noch aussteht!

Die technische Analyse der Sysmex-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 8191,01 JPY liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 7858 JPY, was einem Unterschied von -4,07 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7677,68 JPY wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nah am gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden liegt die Ausschüttung von Sysmex mit 1,14 % unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 % im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund einer Differenz von 1,09 Prozentpunkten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sysmex wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 57,95 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 57,6 keine überkauften oder überverkauften Signale und führt daher zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich Sysmex günstig, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 37,27 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 50 liegt. Dies entspricht einem Abstand von 25 Prozent und führt zu einer Bewertung als "gut".

Insgesamt erhält die Sysmex-Aktie aufgrund der technischen, Dividenden- und fundamentalen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.