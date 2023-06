Sysdig verkündet Partnerschaft mit Kubermatic

San Francisco (ots) -Sysdig Inc. (https://sysdig.com/), ein führender Anbieter von Cloud- und Containersicherheit, geht eine neue Partnerschaft mit Kubermatic ein. Das in Deutschland ansässige Unternehmen ist ein führender Anbieter im Bereich Multi-Cloud Management und unterstützt IT-Teams auf der ganzen Welt bei der Automatisierung ihrer Infrastruktur, insbesondere durch den Einsatz von Cloud-nativen Lösungen. Kubermatic hat eine Kubernetes-Plattform entwickelt, mit dem Kunden ihre Multi-Cloud-, Edge-Computing- und On-Prem-Umgebungen vollständig automatisieren können.Seit der Gründung im Jahr 2016 hat sich Kubermatic schnell zu einem national wie international gefragten Unternehmen entwickelt und beschäftigt heute über 70 Mitarbeiter in mehr als 23 verschiedenen Ländern. Die von Kubermatic entwickelte Open-Source-Software Kubermatic-Kubernetes-Plattform (KKP) ist CNCF-zertifiziert und ermöglicht es Unternehmen, ihre Geschäftsmodelle zu skalieren und bestehende IT-Infrastruktur zu modernisieren. Zu den Kunden von Kubermatic gehören namhafte multinationale und mittelständische Unternehmen wie Allianz, Cube, T-Systems, Bosch, Lufthansa, DialogData und Siemens.Julian Hansert, Co-Founder & COO bei Kubermatic, kommentiert die Partnerschaft:"Wir sind begeistert, dass wir ab sofort mit unserem neuen Partner Sysdig die Zukunft der Kubernetes-Technologie und -Sicherheit gemeinsam gestalten können. Sysdig ist ein Vorreiter in den Bereichen Cloud- und Container-Security und verfolgt eine ähnliche Philosophie wie wir - sie setzen auf Open-Source-Projekte und betrachten die Community als integralen Bestandteil ihrer Unternehmensethik. Wir freuen uns nun darauf, die nächsten Hürden gemeinsam in Angriff zu nehmen und die native Automatisierung und Absicherung voranzutreiben."Harold Butzbach, Director Enterprise Sales CEMEA bei Sysdig:"Nach dem Launch unserer branchenweit ersten CNAPP mit End-to-End-Detection and Response, haben wir mit dem Partnerschaftsabkommen mit Kubermatic die nächste erfreuliche Neuigkeit zu verkünden. Ich glaube, hier finden zwei wichtige Aspekte der Kubernetes-Technologie zusammen: die Automatisierung und effiziente Nutzung von Container-Umgebungen und die Absicherung von Bedrohungen in der Cloud. Wir sind sicher, dass unsere Erfahrung im Bereich der Containersicherheit und der Ansatz effizienter Container-Nutzung von Kubermatic vielversprechende Mehrwerte liefern werden."Weitere Neuigkeiten:- Sysdig geht Partnerschaft mit Google Cloud ein, um generative KI in seine CNAPP zu integrieren (ENG) (https://sysdig.com/press-releases/sysdig-partners-with-google-cloud-to-build-generative-ai-into-its-cnapp/)- Sysdig liefert das branchenweit erste CNAPP mit End-to-End-Erkennung und -Reaktion (ENG) (https://sysdig.com/press-releases/industrys-first-cnapp-with-end-to-end-detection-and-response/)Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co KGFabian Haid+4989747470-580Sysdig@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Sysdig Inc., übermittelt durch news aktuell