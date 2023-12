Sysco Aktie: Das war ja klar …

Der Aktienkurs von Sysco hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Sysco damit 177,7 Prozent unter dem Durchschnitt (154,78 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -12,56 Prozent. Aktuell liegt Sysco 10,37 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Sysco wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dennoch haben tiefergehende Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Sysco auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Sysco bei 73,61 USD und damit +2,38 Prozent über dem GD200 (71,9 USD), was aus charttechnischer Sicht ein "Neutral"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 68,02 USD auf. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +8,22 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Sysco-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sysco in den sozialen Medien zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Sysco wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.