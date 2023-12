Sysco Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die technische Analyse der Sysco-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 71,83 USD, während der aktuelle Kurs bei 73,33 USD liegt, was einer Abweichung von +2,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 69,81 USD, was einer Abweichung von +5,04 Prozent entspricht und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index liefert ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 liegt bei 68,83, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 38,31 liegt und somit auch eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen zur Sysco-Aktie in den letzten Wochen. Insgesamt werden sechs Handelssignale ermittelt, davon 2 Gut- und 4 Schlecht-Signale, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Trotzdem wird die Aktie von Sysco bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Sysco insgesamt 9 Analystenbewertungen, wovon 8 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Kursprognose von 86,33 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 17,73 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Sysco eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.