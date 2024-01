Sysco Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Aktienkurs von Sysco im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Verbrauchsgütersektor liegt bei einer Rendite von -22,92 Prozent, was mehr als 177 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten -7,62 Prozent, wobei Sysco mit 15,3 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Sysco beträgt 3,1 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,79 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik als "Neutral". Die Dividende wird in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt Sysco eine durchschnittliche Aktivität und erfordert daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer hauptsächlich positive Themen rund um Sysco aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird Sysco hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft, obwohl die Handelssignale eine andere Einschätzung liefern.