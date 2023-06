Sysco Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Am 07.06.2023, 11:17 Uhr notiert die Aktie Sysco an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 72.87 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Nahrungsmittelverteiler".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Sysco-Aktie sind 8 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sysco vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 87,8 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (72,87 USD) ausgehend um 20,49 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Sysco von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 20,78 und liegt mit 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln) von 36,95. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Sysco auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Sysco beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,75 Prozent und liegt mit 0,4 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (2,35) für diese Aktie. Sysco bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.