Sysco Aktie: Wird das der nächste Knaller?

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Sysco in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem Anstieg des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer führte. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Gut". Es wurde jedoch auch festgestellt, dass über Sysco deutlich weniger diskutiert wurde als normal und dass die Aufmerksamkeit der Anleger abnimmt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3-mal eine positive Einschätzung und 1-mal eine neutrale Einschätzung für Sysco abgegeben. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Sysco. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 3,85 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 82,75 USD, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher von institutionellen Analysten die Bewertung "Gut".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Sysco eine Performance von 6,87 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 104,63 Prozent stiegen, was zu einer Underperformance von -97,76 Prozent im Branchenvergleich für Sysco führt. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei 78,45 Prozent, und Sysco lag 71,58 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sysco-Aktie einen längerfristigen Aufwärtstrend aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt jedoch eine Nähe zum letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Sysco auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.