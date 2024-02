Sysco Aktie: In Lauerstellung

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie finanzielle Kennzahlen, sondern auch weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz. In Bezug auf die Aktie von Sysco zeigt sich in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf eine gesteigerte Aktivität im Netz hindeutet. Daher wird dieser Faktor positiv bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen blieb gering, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie von Sysco als positiv bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sysco einen Wert von 19 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche als unterbewertet betrachtet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sysco-Aktie derzeit etwa 4,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, so liegt die Aktie um 9,84 Prozent darüber, was zu einer positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor, weist die Aktie von Sysco eine Rendite von 9,16 Prozent auf, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" schneidet Sysco mit einer Rendite von 5,62 Prozent deutlich besser ab.

Insgesamt zeigt die Aktie von Sysco eine positive Entwicklung in verschiedenen Kategorien, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.