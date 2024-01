Sysco Aktie: Füße still halten!

Der Aktienkurs von Sysco erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -22,92 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor einer Unterperformance von 181,12 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -6,47 Prozent, und Sysco liegt aktuell 16,45 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sysco einen Wert von 16, was im Vergleich zum Durchschnittswert von 33,31 für Unternehmen aus derselben Branche auf eine Unterbewertung hinweist. Aus Sicht fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Sysco-Aktie derzeit mit einem Wert von 10,27 als überverkauft gilt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf Basis des RSI25-Werts von 33 wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine positive Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber der Sysco-Aktie. Die Anleger diskutierten vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen zeigen jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment jedoch eine positive Einschätzung der Aktie.