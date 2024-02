Sysco Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Sysco: Aktienanalyse und Einschätzung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sysco liegt derzeit bei 19,61, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,46 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

Langfristig gesehen wird die Sysco-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit 3 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 82,75 USD, was einer potenziellen Performance von 4,09 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was auch zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt gemischte Ergebnisse. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 72,09 USD, während der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 76,05 USD liegt. Dies führt zu unterschiedlichen Bewertungen, wobei die Aktie insgesamt jedoch ein "Gut"-Rating erhält.

Insgesamt kann die Aktie von Sysco auf Basis fundamentaler, Analysten- und technischer Kriterien als positiv bewertet werden.

