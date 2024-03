SysGroup Aktie: Das macht sprachlos!

Die technische Analyse der Sysgroup-Aktie betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der Wert des RSI bei 37,5, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 32, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus eine neutrale Einstufung für die RSI.

Die durchschnittlichen Schlusskurse der Sysgroup-Aktie für die letzten 200 Handelstage und die letzten 50 Handelstage liegen aktuell bei 33,26 GBP bzw. 31,82 GBP. Der letzte Schlusskurs von 33,5 GBP weicht somit +0,72 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Tage ab, was neutral bewertet wird. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" weist die Sysgroup-Aktie eine Rendite von 10,71 Prozent auf, was mehr als 18 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Sysgroup-Aktie beträgt aktuell 961,54, was mit 905 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und erhält daher eine schlechte Bewertung auf dieser Stufe.