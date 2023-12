SysGroup Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Sysgroup als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sysgroup-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100 und einen Wert für den RSI25 von 83,33. Beide Werte deuten auf eine "Schlecht"-Empfehlung hin. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Sysgroup mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 961,54 heute um 801 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der IT-Dienstleistungsbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich liegt die Performance der Sysgroup-Aktie in den letzten 12 Monaten bei 28,57 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -6,76 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +35,33 Prozent für Sysgroup. Auch im Vergleich zum gesamten Informationstechnologie-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 35,73 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.