Syros Aktie: In selten guter Lage!

Die Syros wird derzeit an der Börse mit einem Kurs von 7,18 USD gehandelt, was einem Abstand von +9,95 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine positive Einschätzung, da die Distanz zum GD200 bei +73,85 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume charttechnisch insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Syros in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Dies führt zu der Gesamteinschätzung "Gut" für die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Syros derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Biotechnologie. Mit einer Differenz von 2,52 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,52 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Syros wird sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 48,65 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 51,24 ebenfalls keine überkaufte oder überverkaufte Situation an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Syros-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.