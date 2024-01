Syros Aktie: Der nächste große Wurf!

Die Syros-Aktie hat in den letzten Handelstagen einen deutlichen Anstieg verzeichnet. Der aktuelle Kurs von 6,71 USD liegt 92,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie mit einem Wert von 3,91 USD eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Analysten bewerten die Syros-Aktie langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1 "Gut"-Bewertung. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 15 USD, was einer Erwartung von 123,55 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, jedoch wurde eine negative Änderung in der Stimmung festgestellt. Dennoch haben die Nutzer der sozialen Medien überwiegend positive Themen rund um Syros aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Die Bewertungen aus technischer Analyse, Analysteneinschätzung und Sentiment und Buzz führen insgesamt zu einer positiven Beurteilung der Syros-Aktie.