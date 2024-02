Syros Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Syros liegt bei 53,85, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies wird auch durch den RSI25 bestätigt, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 48 zeigt. Auch dies wird als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Syros mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,5 Prozent in der Biotechnologie-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Syros-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,05 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,03 USD liegt, was einer Abweichung von +73,58 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Abweichung von +13,57 Prozent. Somit erhält die Syros-Aktie in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder das Stimmungsbild noch die Stärke der Diskussion zeigen signifikante Unterschiede. Insgesamt erhält Syros daher auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Syros in den verschiedenen Kategorien insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.