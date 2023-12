Mit Syrah Resources wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Syrah Resources":

Die Syrah-Aktie zeigt aktuell laut technischer Analyse ein "Schlecht"-Rating. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,53 AUD, während der Aktienkurs bei 0,3825 AUD um -27,83 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Die Bewertung auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 0,38 AUD, was einer Abweichung von +0,66 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zur Einschätzung "Gut" führt. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung beiträgt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Syrah liegt bei 37,55, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität nimmt ab, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Syrah.