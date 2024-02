Syrah Resources Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Syrah Resources":

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Syrah in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Syrah wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Syrah-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,66 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,625 AUD) liegt deutlich darunter (-5,3 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+15,74 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Syrah-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, und zuletzt stand die Aktie von Syrah im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem negative Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Syrah-Aktie momentan überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Im Gegensatz dazu ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Syrah-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.