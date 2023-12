Syrah Resources Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Syrah wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 60 Punkten, was bedeutet, dass die Syrah-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 51,69 an, dass Syrah weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit auch hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Syrah eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Der gleitende Durchschnittskurs der Syrah beläuft sich mittlerweile auf 0,82 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,645 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -21,34 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,67 AUD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -3,73 Prozent ein "Neutral"-Rating erhält. Die Gesamtnote lautet daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Eintrübung in den vergangenen Wochen festgestellt werden. Die Aktie bekommt dafür eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Syrah wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Syrah insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.