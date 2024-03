Syrah Resources Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Syrah Resources":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, und es gab keine klaren Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Syrah unterhalten. Als Resultat wird die Aktie daher von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz um Syrah wurden auch über einen längeren Zeitraum in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Daraus ergeben sich interessante Schlussfolgerungen über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum jedoch eine positive Änderung erfahren, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Syrah in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Syrah-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,63 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,525 AUD liegt damit deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser aktuell 0,54 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der Gesamtbetrachtung erhält die Syrah-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Syrah beträgt aktuell 89,17 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Beim 25-Tage-RSI ist Syrah weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Syrah-Aktie damit mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.