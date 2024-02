Syrah Resources Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Syrah Resources":

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine überwiegend positive Stimmungslage unter den Anlegern. An fünf Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Syrah gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Syrah-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,66 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,625 AUD liegt, was eine Abweichung von -5,3 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 0,54 AUD liegt, ergibt sich eine positive Abweichung von +15,74 Prozent. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien geben ebenfalls Aufschluss über das aktuelle Bild der Aktie. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Syrah-Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Syrah.