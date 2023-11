Syrah Resources Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Syrah Resources":

Die Syrah-Aktie befindet sich derzeit im Relative Strength-Index (RSI) im überverkauften Bereich mit einem Wert von 22,5. Dies wird als "Gut" eingestuft. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 37, was als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI als "Gut" eingestuft.

Aus einer technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 1,14 AUD für die Syrah-Aktie. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,705 AUD, was einen Unterschied von -38,16 Prozent bedeutet. Diese negative Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei Berücksichtigung des 50-Tages-Durchschnitts von 0,54 AUD liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Syrah-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine deutlichen Veränderungen in der Kommunikation über Syrah in den sozialen Medien. Die Anzahl der Beiträge zu Syrah war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass diese überwiegend negativ waren. In den letzten zwei Tagen haben sich die Nutzer der sozialen Medien vor allem auf negative Themen konzentriert. Deshalb wird die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.