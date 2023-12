Sypris Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Dividendenrendite von Sypris beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik als "neutral". In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 176,44 im Vergleich zu 21,16 in der Branche. Daher wird eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ausgesprochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Sypris daher in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Sypris-Aktie derzeit bei 1,97 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,92 USD, was einem Abstand von -2,54 Prozent entspricht, und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der aktuelle Kurs auf dem Niveau von 1,92 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher basierend auf der technischen Analyse ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.