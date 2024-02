Sypris Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Sypris nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Veränderung der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, weshalb auch dies mit "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend erhält Sypris in diesem Bereich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sypris liegt mit einem Wert von 176,44 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Automatische Komponenten". Dieser genaue Abstand beträgt 691 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche von 22. Aufgrund des relativ hohen KGVs kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Sypris mit einer Rendite von -5 Prozent mehr als 4 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -14,52 Prozent aufweist, liegt Sypris mit 9,52 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite für Sypris beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Sypris von den Analysten als "Neutral" bewertet.