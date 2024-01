Sypris Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Sypris-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,97 USD gehabt, während der letzte Schlusskurs bei 2,13 USD lag, was einer Abweichung von +8,12 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 1,95 USD liegt mit dem letzten Schlusskurs von 2,13 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+9,23 Prozent) und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Sypris-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite der Sypris-Aktie mit -6,25 Prozent mehr als 17 Prozent darunter. Die "Automatische Komponenten"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,13 Prozent. Auch hier liegt Sypris mit 4,12 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Sypris haben in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen gezeigt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet, während das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung ergibt.