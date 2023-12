Sypris Aktie: Interessante Aussichten?

Die technische Analyse der Sypris-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 1,97 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1,92 USD, was einem Unterschied von -2,54 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,92 USD weist mit 0 Prozent Abweichung einen nahe liegenden Schlusskurs auf und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 176 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 176,44 Euro für jeden Euro Gewinn von Sypris zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Überbewertung, weshalb der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um die Sypris-Aktie wider. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich ergibt sich, dass Sypris in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,86 Prozent erzielt hat. Dies stellt eine Underperformance von -20,21 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche dar. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite mit -10,36 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

