Synthomer Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Synthomer ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Synthomer-Aktie bei 180,9 GBP, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt, da er 67,92 Prozent unter dem GD200 (563,98 GBP) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 194,21 GBP, was einem Abstand von -6,85 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der Synthomer-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Synthomer-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut", basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 215 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 18,85 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält Synthomer somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass Synthomer weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält die Aktie für den RSI ein "Neutral"-Rating.