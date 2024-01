Synthomer Aktie: Es wird konkret!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Synthomer ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen grün, was auf positive Diskussionen hinweist, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An einem weiteren Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen die Diskussionen, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Synthomer von 189,7 GBP eine Entfernung von -62,48 Prozent vom GD200 (505,61 GBP) auf, was als schlechtes Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 185,77 GBP, was zu einem neutralen Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Synthomer-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Synthomer-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 35) als auch für die letzten 25 Handelstage (Wert: 43,25). Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

In fundamentaler Hinsicht wird Synthomer im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Chemikalien) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 7,14, was einem Abstand von 81 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,82 entspricht. Basierend auf dieser fundamentalen Analyse wird die Aktie mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.