Synthomer Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse der Synthomer-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 505,61 GBP liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 189,7 GBP beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -62,48 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 185,77 GBP, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Perspektive einen Abstand von +2,12 Prozent aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und liegt bei der Synthomer-Aktie bei 35,79. Dies deutet auf eine neutrale Situation hin, da weder eine überkaufte noch eine -verkaufte Situation vorliegt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung in dieser Kategorie als "Neutral".

Bezüglich des Anleger-Sentiments war die Synthomer-Aktie zuletzt Gegenstand positiver Diskussionen in den sozialen Medien. Dort wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, und in den letzten Tagen wurde besonders positiv über das Unternehmen berichtet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Abschließend zur Dividende: Investoren, die derzeit in die Synthomer-Aktie investieren, können eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erwarten, was 8,84 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".