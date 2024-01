Synthetic Fixed-Income Securities F/R Strats Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) der Strats liegt bei 46,43 und zeigt damit an, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Strats sich auf 24,86 USD beläuft, während der aktuelle Kurs bei 25,24 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +1,53 Prozent und führt zur Einschätzung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 24,9 USD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Strats ist derzeit negativ, da ausschließlich negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionstätigkeit über Strats, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis eines langfristig "Neutralen" Stimmungsbildes führt.

