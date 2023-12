Synthetic Fixed-Income Securities F/R Strats Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "SYNTHETIC FIXED-INCOME SECURIT":

Die technische Analyse der Strats-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers als "Neutral" bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 24,82 USD, was nahe am letzten Schlusskurs von 25 USD liegt (+0,73 Prozent Unterschied). Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (24,84 USD) liegt nahe am letzten Schlusskurs (+0,64 Prozent Abweichung), was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Bewertung führt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes weist die Strats-Aktie eine mittlere Diskussionsintensität auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Strats liegt bei 95,45, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für diese Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Strats-Aktie war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge in den letzten Tagen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Zusammenfassend erhält die Strats-Aktie in den verschiedenen Kategorien überwiegend eine "Neutral"-Einstufung.