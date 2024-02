Synthetic Biologics Aktie: Das liegt auf Eis

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen, und je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionen über Theriva Biologics haben wir eine mittlere Aktivität festgestellt und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Theriva Biologics beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Theriva Biologics eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Theriva Biologics-Aktie hat einen Wert von 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Theriva Biologics.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie, und zuletzt stand auch die Aktie von Theriva Biologics im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und insgesamt löst dieser Umstand eine "Gut"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".