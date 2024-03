Synthetic Biologics Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Theriva Biologics liegt der RSI bei 40, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 48,44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

In Bezug auf die Dividende erzielt die Aktie von Theriva Biologics derzeit eine Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,7 Prozentpunkten. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,54 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,49 USD liegt, was zu einer Abweichung von -9,26 Prozent führt. Dies ergibt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,26 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Theriva Biologics diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell dominieren vor allem positive Themen die Diskussion, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.