Synthetic Biologics Aktie: War die Aufregung umsonst?

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt die Theriva Biologics derzeit eine "Schlecht"-Bewertung. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,62 USD, während der Aktienkurs bei 0,56 USD um -9,68 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,49 USD, was einer Abweichung von +14,29 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Theriva Biologics derzeit als "Neutral" eingestuft werden kann. Der RSI liegt bei 66,67, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger diskutierten vor allem an sechs Tagen über positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Theriva Biologics gesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Dividendenrendite für Theriva Biologics beträgt derzeit 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten hinsichtlich der Dividendenpolitik.