Synthetic Biologics Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen misst, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Die Normspanne des RSI reicht von 0 bis 100, und der RSI der Theriva Biologics liegt derzeit bei 60. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 34 für die Theriva Biologics, was auch als Indikator für eine neutrale Situation gilt. Insgesamt wird daher eine Einstufung der Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" vergeben.

Die Stimmung der Anleger bei Theriva Biologics in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutet jedoch darauf hin, dass in den letzten Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende kann ein aktuelles Investment in die Aktie von Theriva Biologics bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie zu einem geringeren Ertrag von 2,49 Prozentpunkten führen. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Theriva Biologics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 0,62 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,55 USD liegt, bewerten wir die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht". Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt jedoch 0,5 USD, was zu einem anderen Rating für Theriva Biologics führt. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

