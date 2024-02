Synthesized erhält eine Investition von UBS Next, die die Entwicklung von qualitativ hochwertigen Daten für Softwaretests fördern wird

London (ots/PRNewswire) -Synthesized Ltd (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4095495-1&h=1075156765&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4095495-1%26h%3D737117443%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.synthesized.io%252F%26a%3DSynthesized%25C2%25A0Ltd&a=Synthesized+Ltd), eine führende Plattform zur Datengenerierung und -bereitstellung, die Ingenieurteams eine schnelle Möglichkeit bietet, durch fortschrittliches maschinelles Lernen und Automatisierung produktionsähnliche Test- und Trainingsdaten zu erstellen und gemeinsam zu nutzen, gab heute bekannt, dass UBS Next, die Risiko- und Innovationseinheit der Gruppe, in die nächste Wachstumsphase des Unternehmens investieren wird.Synthesized verfügt über einen einzigartigen, KI-gesteuerten, code-zentrierten Ansatz, um Datenbankumgebungen mit produktionsähnlichen Testdaten zu füllen. Diese Methode ist nicht nur zeitgemäß, sondern auch unverzichtbar, da sie dem wachsenden Bedarf an einer effizienten und sicheren Datenverwaltung in einer sich rasch entwickelnden digitalen Landschaft gerecht wird.Der innovative Ansatz von Synthesized ermöglicht die Erstellung von qualitativ hochwertigen, datenschutzfreundlichen Daten, was zu besseren Software-Releases, kürzeren Entwicklungszeiten und geringeren Datenschutzrisiken führt. Die Kunden von Synthesized, darunter weltweit führende Banken, Finanzinstitute, Versicherungsunternehmen, Unternehmen des Gesundheitswesens und staatliche Einrichtungen, profitieren von diesen Fähigkeiten bei der Lösung ihrer Herausforderungen im Bereich Datenzugriff und -bereitstellung.Synthesized ermöglicht es Ingenieurteams, Folgendes zu haben:- Schnellere Entwicklungszyklen - beseitigt Testdatenbanken und Zeitverzögerungen bei der Softwareentwicklung, was zu einer schnelleren Markteinführung und einer höheren Produktivität der Entwickler führt.- Strategien für die Cloud-Einführung - optimiert die Ausgaben für die Cloud, senkt die Kosten für die Datenspeicherung in nicht produktiven Umgebungen und bietet konforme Datensätze für die Migration in die Cloud.- Verbesserte Anwendungsqualität - Softwarefehler werden früher erkannt, wenn die Behebung von Fehlern weniger kostspielig ist, während gleichzeitig die Erfahrungen der Endbenutzer mit den Anwendungen verbessert werden.- Konforme Experimente und Innovationen - verkürzt die Zeit für das Onboarding von Anbietern und die Datenfreigabe für POCs und garantiert ein Risiko von 0 % für den Verlust von Produktionsdaten.Dr. Nicolai Baldin (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4095495-1&h=2807491617&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4095495-1%26h%3D208520004%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fnbaldin%252F%26a%3DDr.%2BNicolai%2BBaldin&a=Dr.+Nicolai+Baldin+), Gründer und Geschäftsführer von Synthesized, sagte: „KI-basierte und herkömmliche Softwareanwendungen sind nur so gut wie die Daten, die bei ihrer Entwicklung und Prüfung verwendet werden. Die Investition von UBS Next wird Synthesized in die Lage versetzen, zu wachsen und unser Ziel, hochwertige, datenschutzkonforme Trainings- und Testdaten für die Anwendungsentwicklung, KI/ML und Analytik bereitzustellen, weiterzuentwickeln. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit UBS bei unserer Mission zu festigen."Dr. Christopher Purves , Mitleiter von Group Emerging Technology und globaler Leiter von IB Digital Platforms bei UBS, fügte hinzu: „Die Marktchancen für Synthesized sind enorm und wachsen. Da Unternehmen bei der Anwendungsentwicklung und bei KI- und Machine-Learning-Initiativen zunehmend auf Daten angewiesen sind, wird der Bedarf an effizienten, sicheren und konformen produktionsähnlichen Testdaten immer dringender. Synthesized zeichnet sich dadurch aus, dass es Software-Ingenieuren ermöglicht, hochwertige Daten nach Bedarf bereitzustellen. Es ist so intuitiv wie das Schreiben von Code und stellt einen bahnbrechenden Ansatz in der Branche dar."Informationen zu SynthesizedSynthesized hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Erstellung und den Zugang zu hochwertigen Daten schnell und einfach zu gestalten. Synthesized hat die erste API-gesteuerte Plattform zur Datengenerierung und -bereitstellung entwickelt, die Testdaten - oft besser als Produktionsdaten - in wenigen Minuten erstellt. QA- und ML-Teams können jetzt auf einfache Weise hochwertige Daten für Softwaretests, Modelltraining und Analysen erstellen, validieren und sicher weitergeben, ohne dass komplexer Code oder Konfigurationen erforderlich sind. Synthesized wurde für seine innovative Datengenerierung als Finalist der British Data Awards ausgezeichnet: KI-Unternehmen des Jahres und Computing-KI, Machine-Learning-Auszeichnungen: Innovativste KI-Lösung und wurde von Gartner zum Cool Vendor ernannt. Weitere Informationen finden Sie unter synthesized.io.Informationen zu UBSUBS ist ein führender und globaler Vermögensverwalter und die führende Universalbank in der Schweiz. Darüber hinaus bietet sie diversifizierte Vermögensverwaltungslösungen und gezielte Investmentbanking-Kapazitäten. Mit der Übernahme der Credit Suisse verwaltet UBS ab dem vierten Quartal 2023 verwaltete Vermögen in Höhe von 5,7 Billionen US-Dollar. UBS hilft ihren Kunden, ihre finanziellen Ziele durch individuelle Beratung, Lösungen und Produkte zu erreichen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, ist in mehr als 50 Ländern rund um den Globus tätig. Die Aktien des UBS-Konzerns sind an der SIX Swiss Exchange und an der New York Stock Exchange (NYSE) kotiert.