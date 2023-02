Syntach AB gibt Partnerschaft mit Meditrial CRO bekannt, um die klinische Entwicklung des bahnbrechenden Herzunterstützungssystems voranzutreiben

Lund, Schweden (ots/PRNewswire) -Syntach AB („Syntach") freut sich bekanntgeben zu können, dass es eine Partnerschaftsvereinbarung mit Meditrial Europe Ltd. („Meditrial") abgeschlossen hat, um die klinischen und behördlichen Strategien des innovativen minimalinvasiven Herzunterstützungssystems von Syntach zu fördern.Mehr als 64 Millionen Menschen leiden an Herzinsuffizienz, einer der häufigsten Todesursachen weltweit. Syntach Cardiac Support ist ein minimal-invasives Herzunterstützungssystem, das im Gegensatz zu den gängigen Technologien keine offene Operation am Herzen erfordert. Das Syntach-System wird durch eine implantierte Batterie mit Strom versorgt, wodurch eine Antriebsleitung durch die Haut und viele der negativen Nebenwirkungen vermieden werden, die mit den verfügbaren Geräten verbunden sind. Das Syntach Cardiac Support System ersetzt nicht die Herzfunktion, sondern unterstützt und verbessert die natürliche Bewegung der atrioventrikulären Ebene des Herzens, wodurch der einzelne Herzschlag effizienter wird.„ Wir freuen uns sehr, mit Meditrial zusammenzuarbeiten ", so Patrick NJ Schnegelsberg, CEO von Syntach. „ Wir glauben, dass diese Partnerschaft entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung unserer klinischen und behördlichen Strategien sein wird, die darauf abzielen, Patienten das Syntach Cardiac Support System in die USA und nach Europa zu bringen . "„Wir sind begeistert, mit Syntach an dieser bahnbrechenden Technologie zu arbeiten", sagte Dr. Monica Tocchi, Kardiologin und CEO von Meditrial. „Das Herzunterstützungssystem hat das Potenzial, das Leben von Patienten wirklich zu verändern, und wir setzen uns dafür ein, Syntach dabei zu unterstützen, dieses innovative Produkt auf den Markt zu bringen."Meditrial ist ein führendes klinisches Forschungsunternehmen (CRO) mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Durchführung von klinischen Studien mit bahnbrechenden Therapien, die einen unerfüllten medizinischen Bedarf decken. Meditrial konzentriert sich auf die Entwicklung effektiver globaler Strategien zur Beschleunigung der Markteinführung und ist als engagierter Partner tätig, um Kunden bei jedem Schritt der Produktentwicklung zu unterstützen. Meditrial ist ein vertrauenswürdiger Vertreter für große Unternehmen sowie für Start-ups, die Unterstützung in der sich ständig verändernden Landschaft der Standards und gesetzlichen Vorschriften im Bereich der Biowissenschaften benötigen.Syntach AB hat seinen Sitz in Lund, Schweden, und entwickelt in Zusammenarbeit mit mehreren akademischen Forschungszentren innovative Herzunterstützungssysteme sowie Interventionssysteme für Mitralklappen. Syntach arbeitet mit der Cardiac MR Group in der Abteilung für klinische Wissenschaften und klinische Physiologie der Universität Lund zusammen. Das wissenschaftliche Team der Universität Lund hat Pionierarbeit bei der Erforschung der Funktionsweise des Herzens geleistet.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1712747/Syntach_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/syntach-ab-gibt-partnerschaft-mit-meditrial-cro-bekannt-um-die-klinische-entwicklung-des-bahnbrechenden-herzunterstutzungssystems-voranzutreiben-301743872.htmlPressekontakt:+46 (0) 76 050 4304 - Patrick.Schnegelsberg@syntach.comOriginal-Content von: Syntach AB, übermittelt durch news aktuell