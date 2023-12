Synsam AB Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Einschätzung der Aktienkurse ist nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten abhängig, sondern auch von weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben sich daher auf sozialen Plattformen mit Synsam befasst und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer hauptsächlich positive Themen rund um Synsam diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie mit "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Aktienkurse im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Synsam derzeit mit einem Wert von 19 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 38, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Auch das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet wird analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Synsam war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Synsam bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 41,1 SEK für die Synsam-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 43,85 SEK, was einem Unterschied von +6,69 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält Synsam eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie also auch aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet.