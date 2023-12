Synsam AB Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die technische Analyse von Synsam zeigt, dass sich das Unternehmen in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 41,15 SEK, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 39,24 SEK über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Synsam daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, mit überwiegend neutralen Diskussionen. Daher wird die Aktie von Synsam mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative-Stärke-Index zeigt an, dass Synsam weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung für Synsam basierend auf dem Anleger-Sentiment und den technischen Indikatoren.