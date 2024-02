Synsam AB Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Entergy":

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Synsam neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 beträgt der Wert 29,47, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 einen Wert von 44,72 aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Negative Diskussionen waren kaum vorhanden, und in den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Synsam gesprochen.

In der technischen Analyse ergibt sich ein positiver Eindruck, da der gleitende Durchschnittskurs bei 42,28 SEK liegt und die Aktie selbst einen Kurs von 47,85 SEK erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +13,17 Prozent und zum GD50 für die vergangenen 50 Tage +5,21 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung der Aktie von Synsam auf Basis der verschiedenen Analysen und Indikatoren.