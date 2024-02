Synovus Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "Synovus Financial":

Die technische Analyse von Synovus-Aktien zeigt, dass sich der Wert in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 31,38 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 35,3 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 36,83 USD, was in der Nähe des letzten Schlusskurses liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Synovus beträgt 4,24 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat Synovus im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,24 Prozent erzielt, was 151419,74 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Handelsbanken beträgt -1,1 Prozent, wobei Synovus um 3,34 Prozent über diesem Wert liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Synovus liegt bei 60,73, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Synovus daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral".