Synovus Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Aktienkurs von Synovus im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor zeigt eine Rendite von 8,44 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Handelsbanken-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 1,74 Prozent erzielt hat, liegt Synovus mit 6,7 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Synovus als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,48 liegt, wohingegen das Branchen-KGV bei 15,4 liegt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie deshalb eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Synovus beträgt 5,67 Prozent und liegt somit 133,15 Prozent unter dem Durchschnitt der Handelsbanken-Branche, die eine Rendite von 138,82 Prozent aufweist. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Synovus eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Synovus werden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Synovus in diesem Punkt.