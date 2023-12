Synovus Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Synovus Financial":

Die Synovus-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten eine Dividende von 5,67 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (138,47 %) als niedriger eingestuft werden kann. Die Differenz beträgt 132,8 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Bewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Synovus-Aktie liegt bei 30,23 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 39,63 USD liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 29,55 USD, auch hier liegt der letzte Schlusskurs darüber und erhält somit ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Synovus also basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysteneinschätzung für die Synovus-Aktie ist aktuell mit "Gut" bewertet, basierend auf 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 38,5 USD deutet auf ein Abwärtspotential von -2,85 Prozent hin, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Synovus-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -17,45 Prozent erzielt, was 23,37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -3,02 Prozent, wobei Synovus aktuell 14,42 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.