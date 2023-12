Synovus Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Synovus Financial":

Die Synovus Financial Corp. hat eine Dividendenrendite von 5,67 Prozent, was 132,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Synovus-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Analysten schätzen die Aktie der Synovus langfristig als "Gut" ein. Von 18 Analysten wurden 4 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 38,5 USD, was einer Erwartung von -2,85 Prozent entspricht. Daher wird die Bewertung "Gut" vergeben.

Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von -17,45 Prozent erzielt, was 22,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt -3,66 Prozent, und Synovus liegt aktuell 13,79 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Synovus liegt bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,95 deutlich unterdurchschnittlich ist. Aus fundamentaler Sicht ist Synovus daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.