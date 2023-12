Synovus Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Synovus Financial":

Die Diskussionen rund um Synovus auf sozialen Medien signalisieren eine positive Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was dazu führt, dass unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" einstuft. Die Aktie von Synovus wird somit bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Synovus in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Positiven festgestellt werden. Die Anzahl der Beiträge hat zugenommen, was von uns mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Synovus für dieses Kriterium daher ein "Gut".

Allerdings liegt die Dividendenrendite von Synovus mit 5,67 Prozent 132,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Handelsbanken". Daher bewerten wir die Aktie als eher unrentables Investment und geben ihr eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten 4 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 38,5 USD, was eine potenzielle Steigerung um 2,31 Prozent bedeutet. Die Empfehlung der Analysten ist daher "Neutral". Zusammengefasst erhält Synovus somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.