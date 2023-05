Synopsys: Das mittelfristige Kursziel beträgt 404,30 EUR

Die Aktien von Synopsys werden derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Laut Expertenmeinung liegt das wahre Kursziel bei 404,30 EUR und damit -3,23% höher als der aktuelle Kurs.

• Am 29.05.2023 stieg die Synopsys-Aktie um +0,70%

• Der Guru-Rating-Wert wurde auf 4,64 aktualisiert

• Von insgesamt 14 Analysten empfehlen 93% den Kauf der Aktie

Gestern verzeichnete Synopsys mit einem Plus von +0,70% eine weitere positive Entwicklung an der Börse. Insgesamt konnte die Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend mit einem Anstieg von +13,93% verbuchen.

Das mittelfristige Kursziel für Synopsys sehen die Bankanalysten im Durchschnitt bei 404,30 EUR. Hierdurch ergibt sich ein Potenzial für Investoren in Höhe von -3,23%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten...