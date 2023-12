Synopsys ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Die Synopsys-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 442,65 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 559,69 USD, was einem Unterschied von +26,44 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Synopsys-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 28,29 Punkten, was darauf hinweist, dass Synopsys überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch darauf hin, dass Synopsys weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb hier ein "Neutral"-Rating vorliegt. Zusammen ergibt sich für den RSI ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Synopsys beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,31 %. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Synopsys-Aktie insgesamt 6 "Gut"-Bewertungen von Analysten. Es gab keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 486,2 USD, was einem Abwärtspotenzial von -13,13 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Empfehlung. Somit erhält Synopsys ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

