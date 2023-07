Synopsys hält ein aktuelles Potenzial von +4,88% und das Kursziel liegt bei 417,64 EUR.

Am Finanzmarkt hat Synopsys gestern eine Kursentwicklung von +0,10% verzeichnet. Insgesamt erzielte die Aktie in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg um +1,23%. Der Markt scheint derzeit optimistisch zu sein. Doch was sagen die Analysten?

Das mittelfristige Kursziel von Synopsys beträgt laut Bankanalysten im Durchschnitt 417,64 EUR mit einem Potenzial von +4,88%, wenn sie Recht behalten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung aufgrund des positiven Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Der Großteil der Analysten (85,71%) bewertet die Aktie jedoch weiterhin als starken Kauf oder Kauf und nur wenige halten sie für neutral. Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,57.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Aktie von Synopsys wird nach Ansicht vieler Analysten unterschätzt und bietet...