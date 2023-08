Synopsys: Potenzial von +1,89% auf Kursziel 412,23 EUR

Die Aktie von Synopsys hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und notiert aktuell bei einem Kurs von 404,78 EUR (+1,31% am 04.08.2023). Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt jedoch bei 412,23 EUR.

Derzeit empfehlen zehn Analysten die Aktie als “starken Kauf”, während sich zwei Experten optimistisch zurückhaltend äußern und das Rating “Kauf” vergeben haben. Zwei weitere Analysten sehen die Aktie neutral und stufen sie mit “halten” ein.

Das Guru-Rating für Synopsys hat sich seit dem letzten Update nicht verändert und bleibt unverändert bei einem Wert von 4,57.

Trotz des jüngsten schwachen Trends besteht laut den meisten Analysteneinschätzungen...